Anciennes Forges Royales de Guérigny, le dimanche 19 septembre à 15:00

Véritable savoir faire du travail de forge, vous découvrirez les détails de la forge maritime (ancres et chaines notamment). **A noter**: Visite guidée à 15h et 16h. Découvrez le travail spécifique de la forge pour la marine nationale Anciennes Forges Royales de Guérigny Avenue Arnault de Lange 58130 Guérigny Guérigny Nièvre

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

