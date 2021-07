Cransac Musée "Les mémoires de Cransac" Aveyron, Cransac Visite guidée du musée et de son interprétation contemporaine « La Triangulaire de Cransac » Musée « Les mémoires de Cransac » Cransac Catégories d’évènement: Aveyron

Cransac

Visite guidée du musée et de son interprétation contemporaine « La Triangulaire de Cransac » Musée « Les mémoires de Cransac », 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cransac. Visite guidée du musée et de son interprétation contemporaine « La Triangulaire de Cransac »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée « Les mémoires de Cransac »

Suivez les commentaires des membres de l’association Les Amis de Cransac, découvrez les secrets de cette ancienne ville minière, aujourd’hui ville thermale grâce aux photos, maquettes, témoignages et anecdotes racontées par nos anciens mineurs. Poursuivez la visite avec « La Triangulaire de Cransac », patrimoine du XXIème siècle et expérimentez une nouvelle approche des patrimoines des siècles passés. Clin d’oeil « La mine et le ferroviaire » avec une sélection de photos sur la thématique de la route du charbon à Cransac, en lien avec l’animation proposée pour les scolaires dans le cadre des journées du patrimoine. Replongez dans l’histoire de la ville de Cransac : Cransac-Les-Eaux et son thermalisme, Cransac-Les-Mines avec ses puits, ses découvertes, et Cransac-Les-Thermes avec le renouveau thermal. Musée « Les mémoires de Cransac » Village, 12110 Cransac Cransac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Cransac Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée "Les mémoires de Cransac" Adresse Village, 12110 Cransac Ville Cransac lieuville Musée "Les mémoires de Cransac" Cransac