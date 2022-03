Visite guidée du musée et de l’exposition “Jardins d’enfance” présentée dans le parcours Musée du Jouet Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Visite guidée du musée et de l'exposition "Jardins d'enfance" présentée dans le parcours

le samedi 14 mai à Musée du Jouet

Visite guidée du parcours permanent du Musée du Jouet incluant l’exposition “Jardins d’enfance”. Installé au cœur de la porterie du Prieuré royal Saint-Louis, le Musée du Jouet a réouvert ses portes au public en 2019, après d’importants travaux sur le bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et, à l’intérieur, pour renouveler la muséographie. Le projet scientifique et culturel du musée a été redéfini, sous le contrôle de l’Etat, l’établissement bénéficiant de l’appellation « musée de France ». Le nouveau parcours muséographique a été conçu avec la collaboration de Michel Manson, spécialiste des objets culturels de l’enfance. Il présente une approche chronologique du jouet et de la culture de l’enfance. Vous découvrirez ainsi des jouets et jeux de l’Antiquité (datant jusqu’au Ve siècle av. J.-C., présentés grâce à un dépôt du Musée du Louvre) et de la fin du XVIIIème siècle jusqu’à nos jours, en traversant les différentes révolutions industrielles. La visite est rendue accessible aux visiteurs en situation de handicap grâce à plusieurs outils (livret de visite, élévateur de personne, boucle audio à l’accueil, tablettes numériques), avec le concours de la Mission accessibilité du Comité régional du Tourisme d’Ile-de-France. Vous pouvez également retrouver les collections du Musée du Jouet en ligne sur musees.ville-poissy.fr Poupées, dînettes, soldats, jouets à roulettes, chevaux à bascule, train à vapeur puis électriques, jouets optiques, animaux en peluche, jeux d’adresse et de société, jeux vidéo, jouets d’éveil, jouets dérivés, jouets écologiques… le monde du jouet s’ouvre à vous !

