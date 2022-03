Visite guidée du musée du sabot et cuisson au Four à pain Musée du sabot La Haye-de-Routot Catégories d’évènement: Eure

Visite guidée du musée du sabot et cuisson au Four à pain Musée du sabot, 14 mai 2022, La Haye-de-Routot. Visite guidée du musée du sabot et cuisson au Four à pain

Musée du sabot, le samedi 14 mai à 18:00 3€, gratuit < 16 ans Cuisson de pains, brioches devant vos yeux, puis visites guidées et ventes (teurgoule également). Démonstration sur la formeuse au Musée du sabot. Musée du sabot 27350 La Haye de Routot La Haye-de-Routot Eure

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

Musée du sabot 27350 La Haye de Routot La Haye-de-Routot Eure

