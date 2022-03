Visite guidée du musée du poiré Musée du Poiré Barenton Catégories d’évènement: Barenton

Visite guidée du musée du poiré

Musée du Poiré, 14 mai 2022, Barenton.

Musée du Poiré, le samedi 14 mai à 19:00

Le musée vous propose une visite guidée d’une heure (19h, sur réservation) afin de tout connaitre de la production du Poiré AOP. Le musée du Poiré vous invite à un spectacle de feu (21h30, horaire pouvant être modifié suivant l’heure de tombée de la nuit) mené par la Compagnie CHK1 venant tout droit des Pays de la Loire. Vous assisterez à une perfomance visuelle lumineuse avant un final pyrotechnique.

Musée du Poiré La Logeraie, 50720 Barenton

