Montreuil Musée horticole et jardin-école Montreuil, Seine-Saint-Denis Visite guidée du musée des murs à pêches et du jardin école Musée horticole et jardin-école Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Visite guidée du musée des murs à pêches et du jardin école Musée horticole et jardin-école, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montreuil. Visite guidée du musée des murs à pêches et du jardin école

Musée horticole et jardin-école, le samedi 3 juillet à 19:00

Un voyage dans le temps pour découvrir l’incroyable histoire des cultivateurs de Montreuil et leur célèbres pêches au travers des outils spécifiques et les pêchers palissés du jardin école. La visite durera 45 minutes, puis nous discuterons autour d’un verre en attendant le spectacle de Laure Vovard L’arbre d’Amour à 21h. La soirée se terminera à 22h.

Entrée libre

Visite guidée de l’histoire des murs à pêches Musée horticole et jardin-école 4 rue du Jardin-école 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée horticole et jardin-école Adresse 4 rue du Jardin-école 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Musée horticole et jardin-école Montreuil