Prémanon Espace des Mondes Polaires Jura, Prémanon Visite guidée du musée des mondes polaires Espace des Mondes Polaires Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Visite guidée du musée des mondes polaires Espace des Mondes Polaires, 16 septembre 2021, Prémanon. Visite guidée du musée des mondes polaires

du jeudi 16 septembre au jeudi 4 novembre à Espace des Mondes Polaires

Géographie, glaciologie, explorateurs, faune, flore …. embarquez pour un voyage inoubliable dans les contrées glacées en compagnie d’un médiateur culturel. Tous les jeudis, nous vous proposons une visite guidée sur réservation. Pour cela, merci de bien vouloir réserver vos places directement par téléphone au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur [contact@espacedesmondespolaires.org](mailto:contact@espacedesmondespolaires.org) en nous précisant votre nom, prénom, nombre d’adulte ou d’enfant et votre numéro de téléphone. Durée de la visite : entre 1h et 1h30 Tarif adulte : 9,50€ Tarif enfant 6-15 ans : 5€

Sur inscription

Voyagez dans les contrées glacées et enrichissez votre visite en compagnie d’un médiateur culturel ! Espace des Mondes Polaires 146 rue croix de la teppe Prémanon Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T16:00:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T16:00:00;2021-09-30T14:30:00 2021-09-30T16:00:00;2021-10-07T14:30:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-14T14:30:00 2021-10-14T16:00:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-28T14:30:00 2021-10-28T16:00:00;2021-11-04T14:30:00 2021-11-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Prémanon Autres Lieu Espace des Mondes Polaires Adresse 146 rue croix de la teppe Ville Prémanon lieuville Espace des Mondes Polaires Prémanon