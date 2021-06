Visite guidée du musée des Ivoires Musée des Ivoires, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Yvetot.

Musée des Ivoires, le samedi 18 septembre à 14:00

Plus de 200 pièces en ivoires, faïences et terre-cuites sont exposées dans la première salle. Les visiteurs y trouveront des représentations de personnages historiques (Henri II, Marie de Médicis, Napoléon 1er…), mais aussi des statuettes reliquaires, des objets d’art populaire (mendiants) et de la vie quotidienne (bijoux, râpe à tabac). Ils pourront aussi admirer une série de personnages chinois et japonais et, plus proche de nous, une collection de pêcheurs polletais (du quartier du Pollet à Dieppe). La collection Féron n’est pas seulement composée d’ivoires. En effet, une seconde salle propose de découvrir deux autres matières : la faïence et la terre cuite. Cette salle, nommée Louis Féron en hommage au généreux donateur de la collection, présente diverses pièces de terre cuite et de faïence d’époques variées. Plats, brûle-parfum, assiettes, mais aussi représentation de personnages populaires et illustres (pêcheurs, amours, Voltaire…) constituent l’ensemble des œuvres exposées. A découvrir notamment une fontaine en faïence de Rouen datant de 1750, trônant au-dessus de la cheminée de marbre. Nombre de ces œuvres n’étaient jusqu’alors pas accessible au public. © Peigne en ivoire

Sur réservation

Musée des Ivoires 8 place Maréchal Joffre, 76190 Yvetot



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00