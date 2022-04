Visite guidée du musée des Beaux-arts Musée des Beaux-Arts de Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Musée des Beaux-Arts de Louhans, le samedi 14 mai à 20:00

Venez découvrir deux salles d’expositions permanentes avec des thématiques différentes, une salle d’exposition temporaire, un appartement des années 30 avec une exposition des œuvres de Louis Thibaudet. Visite guidée du musée des Beaux-arts : visite sur l’évolution du héros de l’Antiquité à nos jours. Visite à 20h, 21h et 22h. Musée des Beaux-Arts de Louhans 29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans Louhans Saône-et-Loire

