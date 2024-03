Visite guidée du Musée de l’Olivier + atelier-jeu fabrication tartinables aux olives Vignolis Nyons, mercredi 19 juin 2024.

Comment allier le savoir et la gourmandise? En découvrant le monde de l’olivier et en réalisant votre propre tartinable de façon ludique ! Autour de la meule en pierre et des presses à olive, les secrets de l’olivier et son fruit vous seront dévoilés.

7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 11:00:00

fin : 2024-09-11 12:15:00

Vignolis Place Olivier de Serres

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@baronnies-tourisme.com

