Visite guidée du musée de la Tour du Moulin Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Visite guidée du musée de la Tour du Moulin Marcigny, 30 avril 2022, Marcigny. Visite guidée du musée de la Tour du Moulin Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny

2022-04-30 – 2022-04-30 Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny Découverte avec un guide de la tour du moulin des moines et de ses collections : lapidaire, faïence, art religieux, apothicairerie, papier peint, … musee.tourdumoulin@gmail.com +33 3 85 25 37 05 http://www.tour-du-moulin.fr/ Découverte avec un guide de la tour du moulin des moines et de ses collections : lapidaire, faïence, art religieux, apothicairerie, papier peint, … Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Ville Marcigny lieuville Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Marcigny Departement Saône-et-Loire

Marcigny Marcigny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcigny/

Visite guidée du musée de la Tour du Moulin Marcigny 2022-04-30 was last modified: by Visite guidée du musée de la Tour du Moulin Marcigny Marcigny 30 avril 2022 Marcigny Saône-et-Loire

Marcigny Saône-et-Loire