Nuit des musées Visite guidée du Musée de la Résistance de Châteaubriant Musée de la Résistance Samedi 14 mai, 16h00, 19h00 Entrée libre et gratuite.

Découvrez la vie quotidienne dans le camp d’internement de Choisel à Châteaubriant.

Installé à l’entrée du site de la Carrière des fusillés, le Musée de la Résistance expose une importante collection traitant de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les pièces présentées, de nombreux objets retracent la vie quotidienne dans les camps d’internement. Principalement utilisés ou fabriqués par ces hommes et femmes, ils sont les témoins de cette histoire.

Malgré les conditions difficiles, les internés politiques unis poursuivent leurs activités afin de rester des hommes dignes et libres.

(Visite guidée du rez-de-chaussée uniquement)

En octobre 2001 l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt a aménagé avec l’aide de la Région les locaux de la ferme qui se situent à l’entrée de la carrière où furent fusillés les 27 otages. Une exposition historique et iconographique y est présentée. En octobre 2006 est inauguré dans la ferme un musée avec un espace accueil permettant aux visiteurs de s’approprier cette période historique.

free parking nearby Free and free admission. Saturday 14 May, 16:00, 19:00

In October 2001 the Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, with the help of the Region, set up the premises of the farm located at the entrance of the quarry where the 27 hostages were shot. A historical and iconographic exhibition is presented. In October 2006 a museum was inaugurated in the farm with a reception area allowing visitors to appropriate this historical period. hearing impairment

Instalado a la entrada del sitio de la Carrera de los fusilados, el Museo de la Resistencia expone una importante colección que trata de la Segunda Guerra Mundial.

Entre las piezas presentadas, numerosos objetos trazan la vida cotidiana en los campos de internamiento. Principalmente utilizados o fabricados por estos hombres y mujeres, son testigos de esta historia.

A pesar de las difíciles condiciones, los internados políticos unidos continúan sus actividades para seguir siendo hombres dignos y libres.

(Visita guiada a la planta baja solamente)

Entrada libre y gratuita. Sábado 14 mayo, 16:00, 19:00

Musée de la Résistance 44110 Châteaubriant 44110 Châteaubriant Pays de la Loire