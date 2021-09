Cepoy Salle André-Thomas Cepoy, Loiret Visite guidée du Musée de la Préhistoire Salle André-Thomas Cepoy Catégories d’évènement: Cepoy

Visite guidée du Musée de la Préhistoire

le dimanche 19 septembre

Remontez le temps grâce à une exposition dédiée à la préhistoire et à l’Histoire de la Terre, qui rassemble plusieurs thèmes : * Les derniers chasseurs de rennes du Paléolithique supérieur au travers des découvertes faites à Cepoy même, * La « révolution » néolithique avec la présentation d’objets trouvés dans le nord de l’Yonne, * Les utilisations faites par les hommes des ressources minéralogiques au travers d’échantillons d’origine variée * Une initiation à la Paléontologie grâce à deux vitrines consacrées aux fossiles, à leur formation et à leur utilité en Géologie

Entrée libre – visite limitée à 12 personnes en simultané

Préhistoire, histoire de la Terre, minéralogie… remontez le temps ! Silex taillés, minéraux, fossiles… une exposition de F. Chereau, conseiller municipal et enseignant d'histoire-géographie. Salle André-Thomas 1 rue Saint-Antoine 45120 Cepoy

2021-09-19

