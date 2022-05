Visite guidée du Musée de la Faïencerie de Gien Gien Gien Catégories d’évènement: 45500

Gien 45500 9 EUR Les visites guidées des collections permanentes débarquent à partir du samedi 28 mai !

Tous les samedis, venez profiter d’une visite commentée d’1h pour découvrir tous les secrets de la Faïencerie de Gien.

Départ 15h à l’accueil du musée.

Réservation conseillée. Dernière visite: le samedi 20 août.

Un minimum de 3 participants est exigé pour le départ de la visite.

