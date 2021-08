Barrême Musée de la Distillerie Alpes-de-Haute-Provence, Barrême Visite guidée du musée de la Distillerie Musée de la Distillerie Barrême Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barrême

Visite guidée du musée de la Distillerie Musée de la Distillerie, 18 septembre 2021, Barrême. Visite guidée du musée de la Distillerie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Distillerie

Vous pourrez découvrir l’histoire de la petite fleur bleue en Provence, son utilisation au cours des siècles, le développement de sa cueillette puis de sa culture et de sa distillation. Trois horaires de visite guidée sont proposés le samedi 18/09 : 11h, 15h et 17h Deux horaires de visite guidée sont proposés le dimanche 19/09 : 11h et 16h

Sur inscription

Venez profiter d’une visite guidée du Musée de la Distillerie. Musée de la Distillerie 04330 Barrême Barrême Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Barrême Autres Lieu Musée de la Distillerie Adresse 04330 Barrême Ville Barrême lieuville Musée de la Distillerie Barrême