Visite Guidée du Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol Myennes, 12 juillet 2022, Myennes.

Visite Guidée du Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol Myennes

2022-07-12 – 2022-08-30

Myennes Nièvre

6 6 EUR Venez découvrir l’un des rares musées français qui est consacré à l’histoire de la chirurgie. Les visites sont guidées par des spécialistes passionnants qui savent mettre à la portée de tous cette science formidable. Vous pourrez voir des pièces exceptionnelles telles que des couteaux chirurgicaux du néolithique, une table d’opération en bois ou encore les premiers appareils cœur-poumons artificiels qui permirent l’essor de la chirurgie cardiaque moderne.

Un espace, unique en France, dédié à la mémoire du Pr. Christian Cabrol renferme des objets et documents ayant appartenu au Professeur et relate sa brillante carrière. Une salle consacrée à l’anatomie présente des pièces fascinantes du 19ème et début du 20ème siècle.

Pour cette saison 2022, une exposition temporaire intitulée « les yeux dans les yeux », consacrée à l’histoire de la chirurgie en ophtalmologie, propose au visiteur un coup d’œil sur l’histoire de cette spécialité avec la présentation d’instruments et d’appareils souvent étonnants. Nul doute que vous y plongerez les yeux avec beaucoup d’intérêt !

Visite guidée à 14h30. Le musée est ouvert aux enfants à partir de 12 ans.

Pas d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Sur inscription (nombre de personnes limité).

museedelachirurgie@gmail.com

Myennes

