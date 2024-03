Visite guidée du musée de la batterie de Merville Batterie de Merville-Franceville Merville-Franceville-Plage, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 20h00 Batterie de Merville-Franceville 6€, gratuit <8 ans, prévoir lampes torches, départs des visites à 20h et 21h30 (durée 1h30).

Le musée de la batterie organise des visites guidées/commentées pour la Nuit européenne des musées 2024 le samedi 18 mai 2024. Lors de ces visites, vous découvrirez toute l’histoire de ce site grâce à notre parcours pédagogique.

A l’aube du 6 juin 1944, la batterie de Merville située entre Ouistreham et Cabourg vient d’être neutralisée par le 9ème Bataillon de parachutistes britanniques au terme d’un inimaginable assaut.

Sur un site totalement préservé, découvrez l’histoire de ces hommes qui ont réussi cette mission ! Et apprenez en plus sur l’histoire de notre avion « C-47 » ! De plus, vous vous plongerez dans l’enfer de la guerre lors du son et lumière qui reconstitue l’attaque de la batterie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Batterie de Merville-Franceville Place du 9ème bataillon, 14810 Merville-Franceville-Plage

