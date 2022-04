Visite guidée du musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Visite guidée du musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne
Musée art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque
Saint-Sever

2022-04-25 15:00:00 – 2022-04-25

Saint-Sever Landes Saint-Sever EUR 5 5 Tout beau, tout neuf, le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne propose de mêler le plaisir à l’érudition ! Parcourez les ailes hautes de l’ancien couvent des Jacobins avec un guide, qui vous apprend tout sur l’abbaye de Saint-Sever et son Beatus, célèbre manuscrit de l’Apocalypse, ainsi que le passé archéologique de la cité… Le Musée propose de parcourir les ailes du couvent des Jacobins avec un guide, qui vous apprend tout sur la cité, ses monastères, son manuscrit de Beatus, ainsi que son passé archéologique. Visites guidées de 9 personnes sur rdv les après-midi sauf le dimanche à 14 h 45 – 16h et 17h15. +33 5 58 76 34 64 Tout beau, tout neuf, le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne propose de mêler le plaisir à l’érudition ! Parcourez les ailes hautes de l’ancien couvent des Jacobins avec un guide, qui vous apprend tout sur l’abbaye de Saint-Sever et son Beatus, célèbre manuscrit de l’Apocalypse, ainsi que le passé archéologique de la cité… Gilles ARROYO

Musée art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque Saint-Sever

Saint-Sever
Musée art et histoire Cap de Gascogne Aux Jacobins rue Lamarque
Landes

