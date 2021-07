Saint-Julien Musée Claude Bernard Rhône, Saint-Julien Visite guidée du musée Claude Bernard Musée Claude Bernard Saint-Julien Catégories d’évènement: Rhône

La visite guidée vous emmène au cœur du XIXe siècle pour comprendre combien les découvertes de Claude Bernard ont révolutionné le monde de la recherche. Impossible de ne pas se laisser émouvoir par cet humble personnage, natif du Beaujolais, qui a bouleversé la médecine de son époque sans même en avoir l’ambition. En compagnie de notre guide, parcourez les collections du musée pour découvrir Claude Bernard et son œuvre. Musée Claude Bernard 414, route du musée, 69640 Saint-Julien, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Julien Rhône

