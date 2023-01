Visite guidée du musée Carnavalet Jardin du Musée Carnavalet Paris Catégories d’Évènement: île de France

Visite guidée du musée Carnavalet Jardin du Musée Carnavalet, 17 mars 2023, Paris. Le vendredi 17 mars 2023

de 15h15 à 17h00

. gratuit Réservation disponible prochainement. Cet événement a lieu sur réservation obligatoire. Si un empêchement se présente ou une simple annulation, merci de nous prévenir pour permettre aux personnes sur liste d’attente d’avoir accès à l’activité A l’occasion des « Rencontres culture et solidarité : Les monuments de Paris », les bibliothèques de Paris vous propose une visite guidée de la collection permanente du musée Carnavalet. Dans le cadre de l’évènement « Rencontres culture et solidarité » du 13ème arrondissement, les bibliothèques de Paris vous invite au musée Carnavalet pour une visite guidée. Votre déambulation dans la collection permanente à travers les œuvres les plus emblématiques du musée sera accompagnée par un.e conférencier.e. Au vue de la thématique de l’édition de cette année, une attention particulière sera apportée aux œuvres représentant les monuments de Paris. Une merveilleuse occasion de découvrir ou redécouvrir le musée de l’histoire de la ville de Paris. La visite aura lieu le vendredi 10 mars à 15h15 au 23 rue de Sévigné sur réservation. Jardin du Musée Carnavalet Entre la rue des Francs-Bourgeois et le 23 rue de Sévigné 75003 Paris Contact :

