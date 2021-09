Visite guidée du Musée Archéologique du Pègue Musée archéologique du Pègue, 18 septembre 2021, Le Pègue.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée archéologique du Pègue

La colline Saint Marcel du Pègue a été un habitat aristocratique de hauteur avec ses artisans et sa clientèle. Il était situé au croisement de deux voies importantes. Celtes et Grecs en ont fait un haut lieu d’échanges dès la fin du Vie siècle av. J.- C. Plus de 15 tonnes d’artefacts ont été mis à jour durant 30 années sur moins de 1800 mètres carrés fouillés. Un transfert technologique apporté par les Grecs a conduit à la production sur place de céramiques peintes à pâte claire (pseudo-ioniennes) avec particulièrement une grande quantité de services à vin. Le musée possède donc une des plus importantes collections de ces céramiques. On peut aussi y découvrir quantité d’amphores, de céramiques indigènes modelées, les premières céramiques celtes tournées et cannelées, marqueur d’une aristocracie, des stèles provenant d’un sanctuaire héroïque, bijoux, outils, … La période romaine a vu la fondation d’une ville, chef-lieu de pagus. Le Pègue était connu, au moins depuis le début du XIXe siècle, des collectionneurs qui venaient y chercher des antiquités. Cette ville commence aujourd’hui à être mise à jour par les fouilles Inrap : quartier artisanal desservi par une voie et un portique à colonnes, avec deux ateliers de verriers ; une grande domus avec mosaïque ; de riches habitats à hypocauste, … Une promenade passionnante et étonnante dans l’histoire !

Entrée libre, participation libre.

Musée de site. Haut lieu de rencontre entre Celtes et Grecs au premier et second âge du Fer; Ville gallo-romaine. Un voyage passionnant !

Musée archéologique du Pègue 2 rue du donjon 26770 Le Pègue



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00