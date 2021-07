Aurignac Musée-forum de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Visite guidée du musée à l’abri préhistorique Musée-forum de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Une visite exceptionnelle du musée jusqu’à l’abri préhistorique d’Aurignac vous permettra de mieux comprendre le mode de vie de nos ancêtres de l’Aurignacien. Arrivés à l’abri préhistorique, vous découvriez le chantier archéologique en cours de fouilles. Les archéologues vous présenterons leurs travaux et les premiers résultats de cette campagne inédite. Durée : 2h Places limitées, réservation conseillée. Prévoir des chaussures de marches et bouteille d’eau.

Partez sur les pas de vos ancêtres du musée à l’abri préhistorique. Musée-forum de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

