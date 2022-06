Visite guidée: Du musée à la villa gallo-romaine

2022-09-17 – 2022-09-17 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

En compagnie d’un guide archéologue, visiter La Villa suivi du site archéologique de la villa du Gurtelbach. Toujours en cours de fouille, vous y apprendrez tout sur les dernières découvertes qui y ont été faites.

A partir de 7ans. gratuit. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

