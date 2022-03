Visite guidée du Moulin des Tours de Barbaste Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac Lot-et-Garonne Visites guidées de l’intérieur et de l’extérieur du moulin fortifié du XIVème siècle et de son pont roman.

Du 20 avril au 2 novembre :

– tous les mercredis à 15h

– 7 juillet au 31 août : lundi au vendredi à 15h

– 21 juillet au 25 août : tous les jeudis à 10h30 visite spéciale famille à l’assaut d’un château fort

© OTVA

