du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Porchères

Participez à une visite étonnante au Moulin de Porchères pour découvrir l’ingéniosité de l’Homme avec la fabrication de la farine au XIXe et XXe siècle. Le Moulin de Porchères est un fleuron du patrimoine meunier régional. C’est dans les années 1930 que le moulin à meule est transformé en minoterie à cylindres, toujours visibles aujourd’hui. Au fil de la visite guidée, vous découvrirez l’étonnante machinerie où le grain de blé voyage d’un étage à un autre pour être trié, brossé, lavé, écrasé et tamisé pour devenir enfin de la farine. Laissez-vous charmer par ces machines insolites aux noms évocateurs : le régulateur de vitesse, le mouilleur à godets, la brosse à blé ébarbeuse ou encore les plansichters…

Tarif préférentiel : 5€. Durée : 1h. Attention, les étages ne sont accessibles que par escaliers.

Moulin de Porchères Le Barrage, 33660 Porchères

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

