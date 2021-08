Migé Moulin de Migé Migé, Yonne Visite guidée du Moulin de Migé Moulin de Migé Migé Catégories d’évènement: Migé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Migé

Construit en 1794 et restauré deux siècles plus tard par des artisants spécialisés, le moulin de Migé est le seul de l’Yonne à fonctionner et pouvoir faire de la farine. Les guides se feront un plaisir de vous le faire découvrir. Une exposition permanente sur les moulins à vent peut compléter la visite, ainsi qu’un atelier enfant de fabrication de farine (sur réservation).

4 € | 2 € – 6-15 ans | Gratuit- 6 ans | maximum 6 personnes par étage | Sur inscription.

Visites guidées encadrées par des passionnés des moulins. Moulin de Migé 89580 Migé Migé RN 151 Yonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

