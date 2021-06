Saint-Étienne-de-Lugdarès Moulin de Masméjean Ardèche, Saint-Étienne-de-Lugdarès Visite guidée du moulin de Masméjean Moulin de Masméjean Saint-Étienne-de-Lugdarès Catégories d’évènement: Ardèche

Le moulin de Masméjean, patrimoine d’exception vous offre ses portes pour une visite guidée d’une heure. Une heure pour voir la roue tournée et la farine se faire. Une heure pour apprendre de nombreuses anecdotes sur le monde des meuniers et de nombreuses anecdotes. Le samedi le moulin de Masméjean sera animé par un marché des producteurs.

Entrée libre

Un moulin à eau en parfait état de marche. Devenez meunier d’un jour et découvrez plein d’anecdotes sur le monde des meuniers. Samedi marché des producteurs sur place. Départ visite 14h,15h,16h Moulin de Masméjean Hameau de Masméjean, 07590 Saint-Etienne-de-Lugdarès, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne-de-Lugdarès Ardèche

