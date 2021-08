La Ménitré Chapelle du Moulin de la Vierge La Ménitré, Maine-et-Loire Visite guidée du Moulin de la vierge Chapelle du Moulin de la Vierge La Ménitré Catégories d’évènement: La Ménitré

Maine-et-Loire

Visite guidée du Moulin de la vierge Chapelle du Moulin de la Vierge, 19 septembre 2021, La Ménitré. Visite guidée du Moulin de la vierge

le dimanche 19 septembre à Chapelle du Moulin de la Vierge

Le Moulin de la vierge ouvre ses portes ! Venez admirer les fresques restaurées en début d’année 2021. Durant toute la journée, l’association Histoire Patrimoine en Vallée d’Anjou sera également présente et diffusera le N°2 des Cahiers de la vallée d’Anjou.

Entrée libre

Visite commentée du Moulin de la vierge par les bénévoles de l’association Moulin et Culture de la Vallée Chapelle du Moulin de la Vierge 06 rue du Moulin 49250 La Ménitré La Ménitré L’Ouche Pelée Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Ménitré, Maine-et-Loire Autres Lieu Chapelle du Moulin de la Vierge Adresse 06 rue du Moulin 49250 La Ménitré Ville La Ménitré lieuville Chapelle du Moulin de la Vierge La Ménitré