Île-d'Arz Moulin de Berno - Ile d'Arz Île-d'Arz, Morbihan Visite guidée du Moulin Berno – Ile d’Arz Moulin de Berno – Ile d’Arz Île-d'Arz Catégories d’évènement: Île-d'Arz

Morbihan

Visite guidée du Moulin Berno – Ile d’Arz Moulin de Berno – Ile d’Arz, 18 septembre 2021, Île-d'Arz. Visite guidée du Moulin Berno – Ile d’Arz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Berno – Ile d’Arz

Un moulin à marée nécessite un site protégé des vents dominants pour que la digue ne subisse pas trop le travail de sape de la mer mais aussi un plan de retenue et un marnage important pour le stockage des eaux. Le Golfe du Morbihan constitue un endroit idéal pour cette installation. Visite guidée de l’intérieur du moulin Moulin de Berno – Ile d’Arz Berno, 56840, Ile-d’Arz Île-d’Arz Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Île-d'Arz, Morbihan Autres Lieu Moulin de Berno - Ile d'Arz Adresse Berno, 56840, Ile-d'Arz Ville Île-d'Arz lieuville Moulin de Berno - Ile d'Arz Île-d'Arz