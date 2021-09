La Londe-les-Maures Office de tourisme intercommunal La Londe-les-Maures, Var Visite guidée “Du Moulin au pressoir à travers l’histoire” Office de tourisme intercommunal La Londe-les-Maures Catégories d’évènement: La Londe-les-Maures

Office de tourisme intercommunal, le samedi 18 septembre à 09:00

Partez à la découverte du patrimoine et l’histoire oléicoles du territoire au cœur du Jardin des Oliviers, plusieurs fois centenaires, abritant des vestiges gallo-romains de pressoir et un moulin à sang du XVIIIè siècle récemment restauré. Poursuivez votre visite au Château des Bormettes, jadis dépendance de la Chartreuse de la Verne, doté d’un remarquable moulin à huile voûté, réhabilité en chai. En fin de visite, prenez le temps de déguster librement les vins atypiques du domaine et profitez d’une offre spéciale (1 bouteille offerte pour un carton acheté). [https://www.mpmtourisme.com/fete-manifestation/journees-europeennes-patrimoine-mediterranee-porte-maures](https://www.mpmtourisme.com/fete-manifestation/journees-europeennes-patrimoine-mediterranee-porte-maures)

Sur inscription auprès de l’office de tourisme à partir du 1/09 (places limitées).

Visite de moulins et pressoirs, gallo-romain et du XVIIIème siècle, à la découverte de l'histoire oléicole du territoire
Office de tourisme intercommunal
60 boulevard du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures
La Londe-les-Maures
Var

