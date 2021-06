La Flèche La Flèche La Flèche, Sarthe VISITE GUIDÉE DU MOULIN À GLACE DE LA BRUÈRE (LA FLÈCHE) La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

La Flèche Sarthe La Flèche EUR Proche du zoo de La flèche, dans un cadre magnifique, au bord du Loir, venez visiter ce moulin unique en France. Thomas Brochard, guide-conférencier, vous expliquera comment, à partir de l’énergie de la rivière, ce moulin parvient à produire … de la glace à rafraîchir ! Contact : Thomas Brochard

www.visithemes.com Découvrez cet étonnant moulin qui fabrique de la glace ! thomas@visithemes.com +33 6 72 83 52 00 https://www.visithemes.com/ Découvrez cet étonnant moulin qui fabrique de la glace ! Proche du zoo de La flèche, dans un cadre magnifique, au bord du Loir, venez visiter ce moulin unique en France. Thomas Brochard, guide-conférencier, vous expliquera comment, à partir de l’énergie de la rivière, ce moulin parvient à produire … de la glace à rafraîchir ! Contact : Thomas Brochard

