VISITE GUIDÉE DU MOULIN À GLACE DE LA BRUÈRE – LA FLÈCHE

2022-08-28 – 2022-08-28 6 EUR Visitez ce moulin unique en France : à partir de l’énergie de la rivière, il produit de l’électricité et … de la glace à rafraîchir ! Contact : Thomas Brochard

06 72 83 52 00

thomas@viisthemes.com

Découvrez cet étonnant moulin qui fabrique de la glace !

dernière mise à jour : 2022-07-01

