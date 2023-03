Visite guidée du Mont Sainte-Hélène Saint-Pierre-es-Champs Catégories d’Évènement: Oise

Saint-Pierre-es-Champs

Visite guidée du Mont Sainte-Hélène, 23 septembre 2023, Saint-Pierre-es-Champs . Visite guidée du Mont Sainte-Hélène Rue de Saint-Hélène Saint-Pierre-es-Champs Oise

2023-09-23 14:30:00 – 2023-09-23 15:30:00 Saint-Pierre-es-Champs

Oise 5 5 Arpentez le site et découvrez ce qui fait de lui une réserve naturelle régionale préservée. Pourquoi y’a-t-il une œuvre monumentale en son sommet ? Qui est l’Ermite enterré en haut ? Quelles sont les espèces animales qui y vivent ? Autant de questions qui trouveront réponses lors de cette balade-visite Samedi 23 septembre 14h30

5€ par personne

Réservation obligatoire au 03 44 82 62 74

Rdv parking du Mont Sainte-Hélène Saint-Pierre-es-Champs

