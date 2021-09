Saint-Malo Fonds de Dotation Roullier Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Visite guidée du Minerallium Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Une découverte du monde minéral** A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, le Fonds de Dotation Roullier ouvre ses portes au grand public le dimanche 19 septembre 2021 en proposant des visites guidées du Minerallium. Grâce à ses quatre espaces pourvus de nombreuses animations interactives, il permet de découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux depuis l’apparition de la Vie sur Terre jusqu’à la nutrition végétale, animale et donc humaine. [Découvrez le Minerallium en vidéo](https://www.youtube.com/watch?v=GmLEU8eeTw8) Plus d’informations et inscriptions sur [le site internet du Fonds de Dotation](https://www.fondsdedotationroullier.org/fr/)

Visites guidées gratuites d’une durée d’1h30. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Réservation obligatoire. Un pass sanitaire valide sera demandé pour accéder à la visite pour toute personne de 18 ans ou plus.

Le Minerallium permet de découvrir le rôle méconnu mais essentiel des minéraux depuis l’apparition de la vie sur terre jusqu’à la nutrition végétale, animale, et donc humaine. Fonds de Dotation Roullier 29 avenue Franklin Roosevelt, 35400, Saint-Malo Saint-Malo Rocabey Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Fonds de Dotation Roullier Adresse 29 avenue Franklin Roosevelt, 35400, Saint-Malo Ville Saint-Malo lieuville Fonds de Dotation Roullier Saint-Malo