Strasbourg Bain rituel juif Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée du « Mikvé » médiéval de Strasbourg Bain rituel juif Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite guidée du « Mikvé » médiéval de Strasbourg Bain rituel juif, 18 septembre 2021, Strasbourg. Visite guidée du « Mikvé » médiéval de Strasbourg

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bain rituel juif

### Construit vers 1200, le bain rituel juif de la rue des Charpentiers est la plus ancienne trace architecturale de la présence d’une communauté juive en Alsace. Très monumental, il permettait la purification des femmes, après leurs menstruations, et des hommes ayant des activités religieuses importantes.

Gratuit. Entrée libre.

Construit vers 1200, le bain rituel juif de la rue des Charpentiers est la plus ancienne trace architecturale de la présence d’une communauté juive en Alsace. Bain rituel juif 20 rue des Charpentiers, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Bain rituel juif Adresse 20 rue des Charpentiers, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Bain rituel juif Strasbourg