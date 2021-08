Paris Mémorial des Martyrs de la Déportation Paris Visite guidée du Mémorial des martyrs de la Déportation Mémorial des Martyrs de la Déportation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Mémorial des Martyrs de la Déportation, sur l’île de la Cité à Paris, a été planifié par l’association Remembrance Network et conçu par l’architecte Georges-Henri Pingusson. Il a été inauguré le 12 avril 1962 par le général de Gaulle. Ce mémorial est une œuvre singulière qui emmène les visiteurs dans un voyage destiné à inspirer la révérence et la méditation, dans la sérénité et la solitude, autour d’une crypte qui contient les restes d’un déporté inconnu. Pour renforcer l’importance du mémorial et son impact sur le grand public, en particulier sur les jeunes, une exposition éducative a été inaugurée en 1975 dans les salles supérieures. C’est cette exposition, rénovée en 2016, que nous aimerions vous faire découvrir. La nouvelle muséographie, basée sur les dernières recherches historiques, permet d’étudier les particularités des différentes déportations, tout en les unissant dans un hommage à la Nation. **Dimanche,** 19 Visite guidée | Entrée libre | 1h30 Anglais | 15h30

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le mémorial des martyrs de la Déportation lors de visites libres ou guidées. Mémorial des Martyrs de la Déportation Square de l'Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 Paris

