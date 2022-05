Visite guidée du Mémorial de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors 26420 EUR Il n’est pas une commune, une forêt, une clairière ou une montagne du Vercors qui n’ait été le théâtre de combats ou d’actes de résistance. Avec un guide, parcourez la 1ère partie du Mémorial sur les traces des résistants du Vercors.

Sur réservation. info@memorial-vercors.fr +33 4 75 48 26 00 http://www.memorial-vercors.fr/ Mémorial de la Résistance en Vercors 3425, col de La Chau Vassieux-en-Vercors

