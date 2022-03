Visite guidée du Mas des Pivoines à Grasse Le Mas des Pivoines Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

Visite guidée du Mas des Pivoines à Grasse Le Mas des Pivoines, 4 juin 2022, Grasse. Visite guidée du Mas des Pivoines à Grasse

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Mas des Pivoines

* C’est tout le charme d’une campagne grassoise de 1800, avec ses tonnelles, ses bassins, sa calade. * La topographie du lieu a donné diverses ambiances, champ de lavandes, oliveraie, restanques ourlées de plantes de rocailles, iris, parc paysagé, rosiers. * Particularité: nos pivoines arbustives et herbacées qui commencent leur floraison début Avril pour finir vers la mi – mai début juin.

Sur réservation : 8 euros pour les RDVJ par personne au lieu de 10 euros. Gratuit pour les enfants et personne en situation d’handicap (carte) . 15 personnes maxi par visite Chaussures de marche. Chien non admis

Venez découvrir tout le charme d’une ancienne campagne grassoise aux diverses ambiances. Le Mas des Pivoines 57, chemin de blumenthal 06130 Grasse Grasse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Grasse Autres Lieu Le Mas des Pivoines Adresse 57, chemin de blumenthal 06130 Grasse Ville Grasse lieuville Le Mas des Pivoines Grasse Departement Alpes-Maritimes

Le Mas des Pivoines Grasse Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grasse/

Visite guidée du Mas des Pivoines à Grasse Le Mas des Pivoines 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée du Mas des Pivoines à Grasse Le Mas des Pivoines Le Mas des Pivoines 4 juin 2022 grasse Le Mas des Pivoines Grasse

Grasse Alpes-Maritimes