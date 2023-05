Visite guidée du Marais Juif Devant le café « Au métro », 6 juin 2023, Paris.

Le mardi 06 juin 2023

de 14h15 à 16h15

.Tout public. payant

17 €

Visite guidée du Marais Juif commentée par la conférencière Delphine Lanvin.

Dans ce quartier du Marais à l’aspect encore médiéval, berceau historique de la communauté juive à Paris depuis le Moyen-Age, nous découvrirons la célèbre rue des Rosiers, le Pletz, des synagogues (Guimard), des jardins cachés, des hôtels particuliers ou encore de rues typiques mais aussi des lieux de mémoire (le MAHJ, le Mémorial de la Shoah), un ancien hammam et des commerces alléchants autour des plats de tradition ashkénaze et séfarade. En route nous parlerons de l’histoire de la communauté juive depuis 2000 ans marquée par de grandes souffrances entre persécutions, exils forcés et attentats. Nous « croiserons » aussi quelques personnages ayant marqué son destin : Philippe Auguste, Saint Louis, Napoléon 1er, Anne Franck, des Templiers, l’Abbé Grégoire et le Duc de Clermont Tonnerre, un certain Jonatas, Rachel, et évidemment le Capitaine Dreyfus et Théodore Herzl. De nos jours, malgré l’embourgeoisement du quartier, le Marais de la rue des Rosiers conserve une forte identité communautaire.

Devant le café « Au métro » 24 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : https://bit.ly/444vryf 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/444vryf

.