Bussy Anost Bussy, Saône-et-Loire Visite guidée du Maquis Socrate Anost Bussy Catégories d’évènement: Bussy

Saône-et-Loire

Visite guidée du Maquis Socrate Anost, 18 septembre 2021, Bussy. Visite guidée du Maquis Socrate

Anost, le samedi 18 septembre à 14:00

**À noter :** Départ à 14h de la stèle (route forestière des Poterons–Anost) pour une randonnée en direction du camp du Maquis Socrate. Total de 6 km par chemins. Commentaires des membres de l’association Les Amis du Maquis Socrate. Randonnée commentée en forêt d’Anost Anost Anost Maquis Socrate Bussy Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bussy, Saône-et-Loire Autres Lieu Anost Adresse Anost Maquis Socrate Ville Bussy lieuville Anost Bussy