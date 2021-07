Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Visite Guidée du Maquis de Durestal Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Visite Guidée du Maquis de Durestal
2021-08-05 15:00:00 – 2021-08-05
Durestal Chemin de la Mémoire Maquis de Durestal

Visite guidée du Maquis de Durestal : votre guide vous accompagne dans la découverte d'un camp reconstitué de maquisard périgourdin de 1943-1944.

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Étiquettes évènement : Autres Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Durestal Chemin de la Mémoire Maquis de Durestal Ville Val de Louyre et Caudeau lieuville 44.97211#0.84199