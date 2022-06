Visite guidée du Maquis de Durestal

2022-07-21 – 2022-07-21 3 3 EUR Tous les jeudis, du 14 juillet au 25 août 2022, à 15 heures.

Visite guidée du Maquis de Durestal : votre guide vous accompagne dans la découverte d’un camp reconstitué de maquisard périgourdin de 1943-1944.

