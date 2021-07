Écretteville-lès-Baons Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime Visite guidée du manoir du Castel, la plus ancienne maison-forte de Normandie dans son écrin retrouvé Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons

Le Catel a 750 ans ! Venez découvrir la plus ancienne maison-forte de Normandie dans son écrin retrouvé Découverte du nouvel écrin du Catel, plus ancienne maison-forte de Normandie avec son vallon et ses douves. Visite-découverte guidée du monument, du film spectaculaire « Manoir du Catel- L’aventure d’une restauration », des salles contenant les graffiti les plus précieux. Dédicace de l’Ouvrage « Le Catel-Mystérieuse sentinelle » paru cet été aux Editions des Falaises Visite depuis les douves (en fonction des conditions météorologiques)

2,5€, gratuit <18 ans Visite-découverte du manoir du Catel avec son vallon redessiné et ses douves restituées Manoir du Catel 244 rue du Manoir du Catel, 76190 Ecretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Manoir du Catel Adresse 244 rue du Manoir du Catel, 76190 Ecretteville-lès-Baons Ville Écretteville-lès-Baons lieuville Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons