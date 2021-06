Ploufragan Ploufragan Côtes-d'Armor, Ploufragan Visite guidée du manoir des Châtelets Ploufragan Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Visite guidée du manoir des Châtelets Ploufragan, 10 juillet 2021

Ploufragan Côtes d’Armor Le manoir des Châtelets fait partie du patrimoine culturel breton de Ploufragan. Construit d’abord au 14ème siècle, il fut agrandi au cours du 17ème siècle. Visite guidée de l’extérieur et de l’intérieur du manoir avec un survol historique du 11ème au 21ème siècle. Le manoir des Châtelets fait partie du patrimoine culturel breton de Ploufragan. Construit d’abord au 14ème siècle, il fut agrandi au cours du 17ème siècle. Visite guidée de l’extérieur et de l’intérieur du manoir avec un survol historique du 11ème au 21ème siècle. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Ploufragan