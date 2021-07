Cogny Manoir d'Epeisses Cogny, Rhône Visite guidée du manoir d’Epeisses Manoir d’Epeisses Cogny Catégories d’évènement: Cogny

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir d’Epeisses

Visite guidée de la maison-forte d’Epeisses – historique de l’édifice – visite guidée de l’extérieur et des pièces principales – explications sur les travaux réalisés – visite guidée selon l’affluence

3 € par adulte de plus de 18 ans. En raison du contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire. Du gel, hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

