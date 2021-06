Pervenchères Manoir de Vauvineux Orne, Pervenchères Visite guidée du manoir de Vauvineux Manoir de Vauvineux Pervenchères Catégories d’évènement: Orne

Pervenchères

Visite guidée du manoir de Vauvineux Manoir de Vauvineux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pervenchères.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Vauvineux

Visite des extérieurs du manoir qui date du XVe siècle et domine un vaste horizon ; visite extérieur et intérieur de la chapelle qui date du XVIe siècle. Le manoir qui a été restauré est construit sur une colline à l’emplacement d’un ancien château fort ; une exposition raconte l’expédition des Carrel de Vauvineux partis au XIe siècle à la conquête de l’Italie. Manoir du XVe siècle et chapelle du XVIe siècle Pervenchères Manoir de Vauvineux Vauvineux, 61360 Pervenchères Pervenchères Orne

