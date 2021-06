Saint-Germain-de-la-Coudre Manoir de la Fresnaye Orne, Saint-Germain-de-la-Coudre Visite guidée du manoir de la Fresnaye Manoir de la Fresnaye Saint-Germain-de-la-Coudre Catégories d’évènement: Orne

Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite guidée du manoir de la Fresnaye Manoir de la Fresnaye, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Germain-de-la-Coudre. Visite guidée du manoir de la Fresnaye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de la Fresnaye

Les visiteurs pourront voir un édifice fondamentalement médiéval : donjon, herse coulissant comme au Moyen-Âge (cas unique en France). Ce manoir a été embelli sous Henri IV : deux tours, une galerie ornementale, des cheminées d’apparat. Une partie s’est enuite dégradée ; elle est conservée aujourd’hui en l’état de ruine fleurie. Vue panormique sur le sud du Perche.

2€, gratuit <18ans Visite du manoir de la Fresnaye, qui est le plus ancien du Perche ornais Manoir de la Fresnaye La Fresnaye, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre Saint-Germain-de-la-Coudre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Germain-de-la-Coudre Étiquettes évènement : Autres Lieu Manoir de la Fresnaye Adresse La Fresnaye, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre Ville Saint-Germain-de-la-Coudre lieuville Manoir de la Fresnaye Saint-Germain-de-la-Coudre