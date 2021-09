Sibiril Manoir de Kerlan Finistère, Sibiril Visite guidée du manoir de Kerlan Manoir de Kerlan Sibiril Catégories d’évènement: Finistère

Visite effectuée par les propriétaires essentiellement centrée sur l’architecture et sur la fonction économique à l’origine de ce manoir. Moulin visible de la route tout à côté. Point sur l’histoire de la rénovation qui se poursuit.

Visite guidée en continu pendant les heures d’ouverture – Durée 1/2h.

Visite guidée extérieure et intérieure d’un manoir du 16° siècle dans un vallon arboré. Manoir de Kerlan 370 Kerlan – 29250 Sibiril Sibiril Finistère

