Visite guidée du manoir de Courboyer, 1 juillet 2022, .

Visite guidée du manoir de Courboyer

2022-07-01 11:00:00 – 2022-07-27 12:00:00

Des visites guidées du manoir de Courboyer sont proposées tous les jours à 11h et 16h30 en juillet et en août. L’occasion de venir (re)découvrir ce monument emblématique en compagnie d’un guide passionné ! Pendant la période de travaux, les tarifs sont réduits de 0.50€ par personne. Attention ! Les jeudis 28 juillet et 4 août, la visite guidée de 16h30 est remplacée par une visite guidée théâtralisée proposée par l’association Capriole.

