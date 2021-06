Perche en Nocé Perche en Nocé 61340, Perche en Nocé Visite guidée du manoir de Courboyer Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: 61340

Visite guidée du manoir de Courboyer Perche en Nocé, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Perche en Nocé. Visite guidée du manoir de Courboyer 2021-07-01 11:00:00 – 2021-07-01 12:00:00 Manoir de Courboyer Courboyer

Perche en Nocé 61340 Des visites guidées du Manoir de Courboyer sont organisées cet été tous les jours durant les mois de juillet et d’août à 11h et 16h30.

